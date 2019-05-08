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СМИ: США отправили стратегические бомбардировщики к Персидскому заливу

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  • 8.05.2019, 17:48
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК B-52H STRATOFORTRESS
Иллюстрационное фото

Бомбардировщики B-52H Stratofortress способны нести ракеты «Томагавк».

В среду, 8 мая, Соединенные Штаты Америки перебросили на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника издания, американские бомбардировщики, которые способны нести крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", вылетели к Персидскому заливу с авиабазы Барксдейл, расположенной в штате Луизиана.

"Вблизи Великобритании они были дозаправлены в воздухе американскими самолетами-заправщиками, которые поднимались с авиабазы Милденхолл в Англии", - отмечает агентство, опираясь на информацию, полученную от источника.


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