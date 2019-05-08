Президентские выборы в Литве: кандидаты и их сценарий отношений с Беларусью 8.05.2019, 18:00

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Фото:Delfi

Не стоит ожидать резкого улучшения отношений со стороны Вильнюса к режиму Лукашенко.

12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов. На пост президента претендуют 9 кандидатов. Согласно рейтингам, лидируют трое: экс-министр экономики Ингрида Шимоните, экономист Гитанас Науседа и нынешний премьер-министр Саулюс Свернялис. Как будут развиваться литовско-белорусские отношения после того, как Литву возглавит новый президент - в материале "Еврорадио".

Отношения Литвы и Беларуси в последние несколько лет чаще всего рассматривают с перспективы строительства АЭС в белорусском Островце — этот город расположен всего в 50 км от литовской столицы. В 2017 году парламент Литвы признал строящуюся АЭС угрожающей национальной безопасности Литвы. В том же году Сейм принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных АЭС.

Говоря о Беларуси, кандидаты в президенты Литвы также чаще всего уделяют внимание именно вопросу БелАЭС и отношениям с восточным соседом в этой перспективе. Позиции кандидатов, в целом, схожи: все они признают угрозу. Тем не менее, кандидаты предлагают разные решения этого вопроса

По данным департамента миграции Литвы, белорусы — третья по величине иностранная община. В Литве проживают 12 162 белоруса — их численность в Литве за год выросла на 31%. Белорусская община в Литве по численности уступает только украинцам (16 873 человек) и россиянам (12 433 человек).

Ингрида Шимоните: Блокировка электроэнергии с БелАЭС

Во время дебатов кандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните назвала белорусскую АЭС геополитическим проектом и отметила, что он имеет мало общего с экономикой. По мнению Шимоните, Литва должна стремиться к блокировке электроэнергии с Островецкой АЭС и настаивать на том, чтобы и другие страны ЕС блокировали эту энергию. Шимоните считает, что цель Литвы — обеспечить, чтобы электроэнергия из Беларуси не вышла ни на рынки Литвы, ни на рынки ЕС. При этом кандидат отметила, что отношения Литвы и Беларуси были натянутыми еще до строительства АЭС.

Шимоните добавила, что причина ухудшения отношений Литвы и Беларуси вызвана, в том числе, отсутствием демократии в соседней стране. В целом Шимоните отметила, что, если ее изберут президентом Литвы, отношения с Беларусью значительно не изменятся.

Гитанас Науседа: АЭС — не повод разрывать контакты

Претендующий на пост президента Литвы экономист Гитанас Науседа считает, что строительство АЭС в Островце — это не повод разрушать контакты с Беларусью в других областях. При этом Науседа заверил, что позиция Литвы по блокировке белорусских соглашений с Евросоюзом не изменится, пока не будет решена проблема с электростанцией.

"Разрывать контакт не стоит, я думаю, что необходимо сотрудничать как в политическом, так и в экономическом плане, а также на всех других уровнях", — добавил Науседа.

Кандидат в президенты отмечает, что интерес Литвы состоит в том, чтобы восточный сосед сохранил свою независимость. "Наши отношения с Беларусью должны основываться на том принципе, что мы хотим сохранить независимое государство на наших восточных границах. Я не вижу причин, по которым наша позиция в отношении Островецкой АЭС должна полностью разрушить отношения с Беларусью", — сказал на дебатах Науседа.

Саулюс Свернялис: План-хулиган и мониторинг БелАЭС

Нынешний премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во время встречи с избирателями в Кедайняй в марте анонсировал "план-хулиган". "У нас есть план-хулиган. Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, которое говорит: "Закройте"", — сказал тогда Сквернялис.

Позже выяснилось, что план премьера состоит в предложении белорусам переоборудовать мощности строящейся АЭС в газовую электростанцию. При этом газ для переоборудованной станции мог бы поставляться из Клайпеды. Письмо с соответствующим предложением литовский премьер отправил главе правительства Беларуси. За это его раскритиковала президент Литвы Даля Грибаускайте: она назвала действия премьера антиконституционными, так как, по Конституции, вопросы внешней политики входят в компетенцию президента.

В Минске план-хулиган тоже не оценили: там отметили, что АЭС строится "для себя", а если Литва не собирается покупать энергию с Островецкой АЭС — это не проблема. "Если вы пришли на рынок и вам что-то не нравится, вас никто не заставит это купить", — заявил в ответ на письмо Сквернялиса директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович.

Сейчас риторика Сквернялиса несколько изменилась. Премьер Литвы открыто заявляет, что шансов остановить строительство и запуск АЭС очень мало. Выход он видит в "техническом присутствии" Литвы — Сквернялис предлагает установить мониторинговую систему, которая позволила бы Литве при ядерных инцидентах своевременно реагировать. При этом Сквернялис отметил, что из-за отношений, сложившихся между Беларусью и Литвой сегодня, установка мониторинговой литовской системы тоже находится под большим вопросом.

Официальный Минск: Заявления Литвы по АЭС — безосновательны и лживы

3 мая министерство иностранных дел Литвы направило обращение в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. В обращении отмечается, что Беларусь безответственно относится к ядерной безопасности и международным обязательствам по Островецкой АЭС.

"Литва не согласна с появлением небезопасного проекта по соседству с ЕС. Несмотря на неоднократные призывы ЕС к Беларуси устранить выявленные недостатки в процессе стресс-тестирования, Беларусь продолжает уделять приоритетное внимание графику строительства, а не ядерной безопасности. Это письмо — сигнал для чиновников Европейского Союза, что необходимы срочные меры для защиты безопасности ЕС в целом. Мы предложили Европейской комиссии взять на себя инициативу и разработать комплексный план действий ЕС по Островецкой АЭС", — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В письме отмечается, что на сегодняшний день Беларусь не предоставила ответы на ключевые вопросы, поднятые Литвой в отношении ядерной и радиационной защиты.

Министерство иностранных дел в ответ на обращение Литвы в Еврокомиссию также выступило с заявлением. В нем обвинения Литвы названы "безосновательными и откровенно лживыми".

"Литовские специалисты участвовали в партнерской проверке стресс-тестов Белорусской АЭС и прекрасно знают о том, что европейские регуляторы не выявили проблем с безопасностью станции. Такая забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза, на наш взгляд, преследует совершенно иные цели — отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью. Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?" — говорится в заявлении.

Белорусский МИД также обвинил литовскую сторону в том, что "малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена".

Политолог: Не стоит ожидать резкого улучшения отношений

Белорусский политолог, преподаватель и основатель общественной инициативы "Дзея" Алесь Логвинец считает, что тема Островецкой АЭС еще долго будет определяющей в отношениях Литвы и Беларуси, поскольку для Литвы это вопрос национальной безопасности. По мнению политолога, не стоит ожидать существенного улучшения отношений между официальным Минском и Литвой в ближайшее время.

"Мы видим, что власти Беларуси надеются, что у них получится "протолкнуть" вопрос и заставить Литву постепенно сжиться с мыслью и фактом существования АЭС в непосредственной близости от столицы. Лукашенко при назначении нового посла в Вильнюс открыто об этом сказал. Власти Беларуси могут пойти на более тесное сотрудничество с Литвой в этом вопросе только в случае существенного ухудшения отношений с Россией, когда потребуется дальнейшее развитие отношений с ЕС. Учитывая, что запуск АЭС возможен в конце этого либо в начале следующего года, посмотрим, удастся ли Литве достичь более активного вовлечения ЕС в вопросы обеспечения региональной безопасности Островецкой станции", — отмечает Логвинец.

При этом схема отношений Беларуси и ЕС будет во многом зависеть от отношений Минска и Москвы. "В отношениях между Минском и Москвой есть своя логика и свой ритм. Минск, безусловно, пробует показывать, что у него остается якобы в запасе "европейская" карта. Но Минск все-таки надеется, что по многим аспектам использования этой карты он может обойтись без Вильнюса. В то же время Москва не очень верит, что Лукашенко способен разыграть европейскую карту и что его примут в ЕС так, как его принимает Россия", — поясняет политолог.

Алесь Логвинец добавляет, что интерес Литвы состоит в том, чтобы граничить на юго-востоке с независимой, даже если очень условно, Беларусью, чем с расширенной Россией. В свою очередь в Минске это тоже понимают, и поэтому могут себе позволить пренебрегать литовской озабоченностью в связи со строительством станции.

"Даже во времена применения некоторых санкций ЕС против Минска, в ЕС находились страны и политики, которые надеялись достичь "прорыва" в отношениях с Минском и повести Лукашенко по коридору "демократизации". Думаю, что Лукашенко продолжит ту же самую линию, выбирая себе удобных и менее притязательных партнеров в ЕС — Австрия, Латвия и другие. Он также всегда может попробовать сделать пару дополнительных жестов в сторону Варшавы", — подытожил политолог.