В РФ пополняют «черный список» белорусских предприятий и уничтожают яблоки 2 8.05.2019, 18:20

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Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения и вводит ограничения на поставки продукции белорусских предприятий.

С 8 мая в "черный список" попали Могилевский мясокомбинат, "Пинский кооппром", "Ривиерагрупп" и колбасный цех заготовительно-производственного комбината "Полесье" в Лунинце, передает euroradio.fm.

В их продукции зафиксированы повторные нарушения. Несколько предприятий попали под "режим усиленного лабораторного контроля".

Тем временем в Псковской области задержали грузовик из Беларуси с почти 20 тоннами яблок. Документов на груз не было. Яблоки уничтожили.