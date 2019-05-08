закрыть
8 мая 2019, среда, 19:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В РФ пополняют «черный список» белорусских предприятий и уничтожают яблоки

2
  • 8.05.2019, 18:20
  • 1,885

Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения и вводит ограничения на поставки продукции белорусских предприятий.

С 8 мая в "черный список" попали Могилевский мясокомбинат, "Пинский кооппром", "Ривиерагрупп" и колбасный цех заготовительно-производственного комбината "Полесье" в Лунинце, передает euroradio.fm.

В их продукции зафиксированы повторные нарушения. Несколько предприятий попали под "режим усиленного лабораторного контроля".

Тем временем в Псковской области задержали грузовик из Беларуси с почти 20 тоннами яблок. Документов на груз не было. Яблоки уничтожили.


популярное за неделю

Мнение

Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко
Синдром Калигулы
Синдром Калигулы Дмитрий Растаев