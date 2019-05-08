На Военном кладбище в Минске почтили героев и жертв Второй мировой войны 8.05.2019, 18:44

Фото:Радыё Рацыя

Акция памяти прошла под бело-красно-белыми флагами на месте захоронения военных, погибших при освобождении Минска.

На Военном кладбище в Минске активисты Движения солидарности «Разам» и партии «Народная Грамада» провели акцию чествования героев и жертв Второй мировой войны.

Говорит «Радыё Рацыя» сопредседатель Движения «Разам» Елена Толстая:

- Я хотела бы поблагодарить всех, кто пришел в этот день, когда вся Европа чтит память героев и жертв Второй мировой войны. Поклониться тем людям, жизнями которых была одержана победа людей над нелюдьми. Именно здесь проходит граница между людьми и нелюдьми. Люди воевали за то, чтобы жить в мире. Защищали свои дома, своих детей, семьи. Но сейчас, конечно, то, что мы видим, не имеет никакого отношения ни к победе, ни к тем жизням, которые были потеряны.