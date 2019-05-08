«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на самолетах Superjet 4 8.05.2019, 18:58

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Фото: wikipedia

Представители авиакомпании ситуацию не комментируют.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которых должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов, передает РБК.

После катастрофы с участием Superjet100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу. Некоторые переносы и отмены пассажирам объяснили техническими неполадками. Теперь к ним прибавилось еще несколько эпизодов.

В частности, отменили рейс SU 1226 из Москвы в Нижний Новгород с вылетом в 16.30, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и табло нижегородского аэропорта Стригино. Отменен также обратный рейс SU1227 из Нижнего в Москву, вылет которого по расписанию намечен на 18.40. Оба должен был выполнять самолет RRJ-95B (Russian Regional Jet 95, так обозначается типовая модель Superjet при сертификации. — Прим.).

Отменен рейс SU2180 из Москвы в Гётеборг. Самолет должен был вылететь в 17.20 и прибыть к месту назначения в 18.55, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и аэропорта Гётеборг-Ландветтер. Обратный рейс SU2181в Москву с прибытием в 23.10 8 мая также отменен. Из данных систем бронирования авиабилетов следует, что выполняет перелеты по этому маршруту обычно Sukhoi Superjet 100.

Отменены также рейс SU1374 из Москвы в Белгород с вылетом в 19.40 и обратный SU1375 из Белгорода в Москву (должен был прилететь в 23.35). Перелеты по этому маршруту, согласно данным систем бронирования билетов, регулярно выполняет Sukhoi Superjet 100.

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.

В общей сложности на момент подготовки заметки «Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, перелеты по которым должны были выполнять самолеты Superjet.

Помимо упомянутых рейсов ранее были перенесены на несколько часов рейсы из Ростова-на Дону в Москву, ночной рейс из Риги (также в столицу) и утренний из Москвы в Минск. Были отменены и рейсы из Москвы в Пермь и обратно (SU1392/1393). Все перелеты по отложенным и отмененным рейсам также должны были выполнять самолеты Superjet.