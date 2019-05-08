В Кремле не нашли вины «Транснефти» в связи с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» 4 8.05.2019, 19:17

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минэнерго не зафиксировало каких-либо неверных действий руководства «Транснефти» в связи с попаданием «грязной нефти» в трубопровод «Дружба», передает interfax.by.

Песков обратил на это внимание, отвечая на вопрос, возможны ли отставки в руководстве «Транснефти» в связи с данным инцидентом.

— Об этом вчера речь шла на правительстве, министр энергетики докладывал о ситуации. Вы, наверняка, видели, что в докладе Новака нет никакой оценки каких-то неверных действий со стороны руководства «Транснефти, — сказал пресс-секретарь Путина.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства сообщил о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», напоминает tut.by.

Позже Сергей Баландин, Светлана Балабай (согласно базе данных СПАРК-Интерфакса, является гендиректором ООО «Нефтеперевалка»), Рустам Хуснутдинов и Владимир Жоголев (гендиректор ООО «Петронефть Актив») были арестованы. Им инкриминируется преступление по статье «самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору» (ч.4 ст. 215.3 УК РФ).

Дело «о грязной нефти»

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным.

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая.