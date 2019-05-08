Не об авиации, а о системе Михаил Пожарский

8.05.2019, 19:35

Фото: ТАСС

Держаться подальше от всего, что российским государством почитается за объект национальной гордости.

Возможно, многие уже видели видео, где Алексей Пивоваров, авиационный журналист с многолетним опытом, трезво и рассудительно разбирает последнюю катастрофу. Миллион просмотров, в твиттере пишут: "мнение нормального журналиста", "факты", "содержательный разбор". Содержательный разбор вкратце о том, что отказы приборов при попадании молнии возможны в любом самолете, что непонятна причина жесткой посадки. Мол, к Sukhoi Superjet 100 "есть много вопросов", но от такой посадки развалился бы любой самолет. Короче, виноваты пилоты и запоздавшие наземные службы, не самолет.

А теперь смотрим сюда: в самом начале презентация Sukhoi Superjet 100 двенадцать лет назад. И ведет ее... о, да это же наш авиационный эксперт! То есть, человек с самого начала занимался пиаром этого проекта за денюжку, а теперь рассказывает, что "дело вовсе не в самолете". Как говорится, so экспертно, much независимость, просто wow!

А я, пожалуй, так скажу: я нихрена не понимаю в авиации, зато понимаю кое-что в устройстве политической системы в РФ. И точно знаю: стоит держаться подальше от всего, что российским государством почитается за объект национальной гордости. Потому, что туда влили кучу бабок, куча бабок привлекла кучу ворья, а куча ворья разворовала весь бюджет. Заплатить таким экспертам Пивоваровым, чтобы они пели и плясали у вас на презентациях (и еще 12 лет по гарантии) - это примерно 0.001% от суммы, которую можно распилить на таких проектах. А на все вопросы по качеству есть стандартный ответ: "ты что же, сука, родину не любишь, раз первый российский самолет ругать вздумал?"

Михаил Пожарский, Телеграм