Волкер о паспортах РФ для «ДНР/ЛНР»: Путин хотел проверить Зеленского на прочность 8.05.2019, 19:43

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины прокомментировал «паспортизацию» на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что решение о выдаче паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса было проверкой Владимира Зеленского на прочность.

Об этом он заявил в интервью Русской службе ВВС.

"Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского",- сказал Волкер, комментируя вопрос о мотиве президента РФ Владимира Путина при подписании так называемого паспортного указа.

По словам Волкера, Вашингтон рассматривает действия Кремля как провокацию, которая противоречит Минским соглашениям, в частности, в пункте реинтеграции Донбасса.

"Очевидно, что жить бедно в России - не так уж много людей на Донбассе, кто именно так себе представляет рай. И поэтому я не думаю, что стоит ожидать массового переселения людей из Украины в Россию. Зеленский отреагировал очень спокойно и с юмором. И я надеюсь, что это остудит эту проблему, чтобы мы могли вернуться к разговору о фактической реализации соглашений", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Кабинет министров Украины признал недействительными эти российские паспорта, а граждан Украины лишат права на получение украинских пенсий и социальных выплат.