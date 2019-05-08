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Помпео: США не должны позволить РФ продолжить реализацию «Северного потока-2»

  • 8.05.2019, 20:05
Майк Помпео
Фото: Reuters

Глава Госдепа заявил, что Россия хочет использовать энергию как рычаг давления на Европу

Соединенные Штаты не должны позволить России реализацию проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил, выступая в среду с лекцией в Лондоне, передает tass.ru.

"Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]", - сказал он.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников.


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