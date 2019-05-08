Как будет ходить общественный транспорт в Минске 9 мая 8.05.2019, 20:22

Фото: tut.by

В День Победы транспорт в столице будет ходить с оговорками: где-то перекроют улицы, где-то пустят машины в объезд.

Автобусы некоторых маршрутов будут ходить чаще. Tut.by собрал основные изменения движения в этот день.

Три улицы возле площади Победы закроют

9 мая из-за праздничных мероприятий дважды на долгое время ограничат движение по нескольким улицам в районе площади Победы. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 24.00 в Минске ограничат движение всех видов транспорта (а с 7.00 до 9.00 запретят движение всех видов транспорта, кроме общественного) на участках:

— проспект Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова;

— улица Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской;

— улица Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной.

Автобусы пойдут по-другому

К монументу Победы будут возлагать цветы, здесь же будет праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы - 2019». Кроме того, неподалеку вечером будут запускать салют. Часть городских автобусов будет курсировать по измененным маршрутам, объясняет «Столичный транспорт и связь».

С 8.00 до 13.00 (ориентировочно) и с 17.00 до 24.00 (ориентировочно):

— № 18, 26 — по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке.

С 9.00 до 13.00 (ориентировочно) и с 17.00 до 24.00 (ориентировочно):

— № 100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК — по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости в обоих направлениях;

— № 1318-ТК по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости, улицам Якуба Коласа, Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова в прямом направлении и по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости в обратном направлении;

— № 300Э, 1400-ТК по улицам Бобруйской, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, улицам Козлова, проспекту Независимости в прямом направлении; проспекту Независимости, улице Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости, улице Бобруйская в обратном направлении;