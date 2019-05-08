В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет 1 8.05.2019, 20:51

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Причиной могли стать погодные условия.

Самолет бангладешской авиакомпании Biman совершил жесткую посадку в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

Воздушное судно развалилось на три части, сообщает «Новая газета» со ссылкой на издание The Myanmar Times.

По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его фюзеляж сильно поврежден. Причиной могли стать погодные условия.

На борту находились 29 пассажиров и четверо членов экипажа, все они получили травмы разной степени тяжести, никто не погиб. Посол Бангладеш в стране Манджурул Карим Хан Чодхури сообщил местной газете о 30 пострадавших. По его словам, 19 человек госпитализировали, еще 11 пассажирам оказали помощь в медпункте аэропорта. Он добавил, что при посадке сломалось колесо самолета, тогда шел сильный порывистый ветер.

Аэропорт Янгона временно закрыт. На месте работают экстренные службы.