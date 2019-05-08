Не понимают! Игорь Эйдман

8.05.2019, 21:31

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Игорь Эйдман

Очень сложно объяснить иностранцам ситуацию в России.

Рассказал о катастрофе Суперджета знакомому неполитизированному немцу: "Самолет, произведенный компанией сослуживца Путина по КГБ, загорелся в аэропорту его партнера по дзюдо". Приятель искренне удивился: "Какое совпадение, надо же". С большим трудом я смог объяснить ему, что это обычная в России практика: сослуживцу президент подарил госзаказ на производство самолетов, а дзюдоисту - аэропорт. Ну, а потом недоработанный самолет не выдержал удара молнии, а аэропорт провалил операцию по спасению пассажиров.

Немец вроде начал кое-что понимать: "А есть в России что-нибудь, что Путин еще не подарил своим друзьям?". "Есть, – объясняю, - все, что не принадлежит друзьям Путина, захватили друзья друзей Путина, таких как Медведев, Патрушев, Сечин и т.д., а также их родственники, свойственники и обслуга". Приятель стал дальше интересоваться: "И как они этим всем управляют?". "Как, как, - отвечаю, - плохо до безобразия: самолеты у них падают, банки лопаются, леса исчезают, свалки отравляют окружающую среду. Даже нефть они умудряются какой-то гадостью бадяжить, так что от нее иностранные покупатели отказываются. Компании их давно бы прогорели, если бы при каждом шухере не получали срочную помощь из госбюджета". Немецкий друг слегка обалдел: "И сколько это все будет, по-твоему, продолжаться?". "До тех пор пока миллиардером не станет последний шофер массажиста охранника друга Путина" - отвечаю.

В какой-то момент мне показалось, что немец, наконец, понял ситуацию. Но тут он убил меня окончательно: "Как вы это все терпите, почему не откажите Путину в доверии на выборах?" Что я ему ответил, воспроизвести здесь остерегусь. Но теперь он знает, как звучит отборный русский мат.

Игорь Эйдман, Facebook