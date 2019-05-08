Александр Глеб: Был уверен, что «Барселона» уступит в Ливерпуле 2 8.05.2019, 21:56

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Аляксандр Глеб

Белорусский экс-полузащитник «Барселоны» прокомментировал полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Белорусский экс-полузащитник "Барселоны" Александр Глеб поделился мнением о матче каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:4), передает sport-express.ru.

- Что это было?

- Да ничего особенного...

"Барса" на выезде всегда выглядела неубедительно. Вчерашняя игра лишнее тому подтверждение. Честно говоря, я думал, что каталонцы уступят в Ливерпуле. Даже был уверен в этом.

- Ничего себе!

- Да. Понимал, что "Ливер" будет иметь шансы и, скорее всего, их реализует. А "Барса" в очередной раз доказала, что это совсем не гостевая команда. Каталонцы могут винить только самих себя.

- Но ведь такое происходит с ними уже второй год подряд. В прошлом сезоне провалились в четвертьфинале в матче с "Ромой"...

- Согласен. Тенденция...

- У команды нет характера? Месси и компания не держат удар?

- Даже не знаю, с чем это связано. И при мне команда тоже спотыкалась на выездах частенько, плохо играла... Не в курсе, почему до сих пор не делается выводов. Жалко... Но все по делу.

- Может быть, все дело в Вальверде?

- Я не стал бы всех собак вешать на него. Все-таки если бы у Вальверде в распоряжении были Хави и Иньеста, ему проще работалось бы (смеется). Ту "Барсу" вообще никто не мог остановить. Сейчас состав не тот, многие к этим каталонцам уже приноровились. В принципе, футбольная философия не изменилась. Контроль мяча. Многое зависит от Месси. Если у Лео что-то не идет, то возникают проблемы...

- К Месси есть претензии по ответной игре?

- Ну как я могу ему что-то предъявлять (смеется). Это лучший игрок мира.

- Лучший?

- Да. Просто вчера не смог себя проявить в полной мере. Многое от него зависело. На мой взгляд, он почему-то действовал очень спокойно. Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался. Что есть — то есть. Сами виноваты... "Ливерпуль" заслужил финал Лиги чемпионов.

- Но ведь по количеству моментов он не превзошел гостей.

- Согласен. Хозяевам нужно было раскрываться, поэтому у каталонцев появлялись шансы. Но здорово сыграл вратарь! Англичане боролись до конца. Бог их наградил. А "Барса" все-таки не была похожа на себя. Не тот Месси... Ведь он обычно творит на поле, рисует... Не проявил себя. А сейчас в футбол умеют играть все, по крайней мере отбиваться. "Ливерпуль" способен моментально наказывать за оплошности.

- "Золотой мяч" Месси опять не получит?

- Не знаю, не знаю... Будут смотреть на титулы. В этом сезоне есть футболисты, которые себя тоже здорово проявили.

- Например?

- Салах. Он, правда, вчера не играл. Но если круто проявит себя в финале Лиги чемпионов, да еще и станет чемпионом Англии, то почему бы и нет? Возможно, ему дадут эту награду.

- Как "Барса" могла пропустить такой чудовищный четвертый гол?

- Да уж... Очень расхлябано действовали, потеряли концентрацию. Но тут нужно отдать должное хозяевам. Красавцы. Моментально оценили эпизод. Как этот парень подал угловой? Как он все это заметил?! Респект, молодцы!

- Клопп — сейчас лучший клубный тренер мира?

- Один из лучших. Мне этот специалист очень нравится. Буду рад, если "Ливерпуль" выиграет чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Хотя "Аякс" мне тоже импонирует. Молодая, дерзкая команда! — передает слова белоруса СЭ.