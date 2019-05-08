«Аэрофлот» после отмены рейсов с SSJ убрал из расписания еще 17 рейсов 8.05.2019, 22:00

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7 и 8 мая авиакомпания также отменяла и задерживала рейсы, это коснулось в том числе перелетов из Москвы в Минск.

Авиакомпания «Аэрофлот», которая за последние сутки отменила или задержала 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), отменила еще по меньшей мере 17 рейсов на четверг, 9 мая, передает РБК.

Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отменены рейсы в Минеральные Воды, Оренбург, Иркутск, Астрахань, Краснодар, Самару, Саратов и Нижний Новгород, а также рейсы из этих городов в Москву. Также отменен еще один полет Самара — Москва, его, а также рейс в Минводы должны были выполнить самолеты Superjet.

7 и 8 мая авиакомпания также отменяла и задерживала рейсы, в том числе те, что планировалось выполнить самолетами Superjet, это коснулось перелетов из Москвы в Ригу, Пермь, Минск, Нижний Новгород, Гетеборг, Белгород и Ростов-на-Дону. Эксперты полагают, что количество отмен или переносов может быть связано с особо пристальном вниманием экипажа к состоянию самолетов после катастрофы с рейсом Москва — Мурманск.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево через 28 минут полета. Лайнер совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.