Как выглядит белорусский айтишник после 30 часов в милиции 1 8.05.2019, 22:07

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Глеб Рубанов

Его выманили из дома в 4:30 утра.

В 4:30 утра 7 мая на домашний телефон ІТ-консультанта Глеба Рубанова позвонил человек, представившийся дежурным Советского РУВД и попросил выйти во двор, чтобы проверить, не поврежден ли его автомобиль, — якобы, задержали человека, громившего машины. С машиной было все в порядке, а вот самого Глеба среди ночи увезли в Советский РУВД к старшему участковому Воронище, где сообщили о задержании до суда , пишет nn.by.

Ранее, 21 марта, Глеба Рубанова по телефону приглашали на беседу по поводу флешмоба #яэкстрэмист в фейсбуке. Глеб Рубанов в милицию тогда не пришел.

Флешмоб #яэкстрэмист был начат анархистом и журналистом Николаем Дедком. Участники флешмоба публикуют в социальных сетях свои фотографии с материалами с анархистских ресурсов, внесенных в Республиканский список экстремистских материалов, и хэштегом #яэкстрэмист #яэкстремист.

8 мая Рубанова выпустили из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП). Суд по его делу назначен на 16 мая. Рубанов заявляет, что, согласно закону, его не могут осудить к административному заключению, так как он ухаживает за матерью-инвалидом. Кроме того, у него маленький ребенок. Он возмущен тем, что его продержали в ЦИП 30 часов.

Рубанов утверждает, что это время не мог спать, потому что у него по матрасу ползали клопы.

«Если что, нос у меня на фотках не побит — просто жесткая аллергия на недосып», — написал у себя в «Фейсбуке» белорусскоязычный айтишник.

«Известная тактика для того, чтобы разрушать солидарность в сообществах: наказывать супортера жестче, чем организатора. Типа: «ты сидишь, а у него все хорошо. Кашу заварил он, а ты расхлебывай», — отметил Николай Дедок, бывший политзаключенный и инициатор того флешмоба солидарности.