Трамп ввел новые санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки 8.05.2019, 22:14

Ограничительные меры затрагивают производство стали, алюминия, меди и железа в Иране.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Ирана. Документ касается производства стали, алюминия, меди и железа в Исламской Республике, передает РБК.

Ограничительные меры направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует иранскими металлами. Минфин США может заблокировать их активы в американской юрисдикции. В указе говорится, что политика США заключается в том, чтобы лишить Иран доходов от экспорта металлов, которые могли бы финансировать программу ядерного оружия.

Ранее Иран направил Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки.