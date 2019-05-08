О чем мечтает молодежь в Казахстане? 8.05.2019, 22:29

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В преддверии президентских выборов казахская молодежь рассказала о том, какой должна быть их страна.

Казахстан приближается к досрочным президентским выборам, и корреспонденты «Белсата» встретились с молодыми людьми в Алматы и Нур-Султане – чтобы узнать, о чем мечтает казахская молодежь. Первый не интересуется политикой и планирует вскоре уехать из страны. Вторая героиня, наоборот, вернулась в Казахстан после отставки Нурсултана Назарбаева. Появилась ли в Казахстане надежда?

Вспоминает Даниэль Камынин, основатель кофейни «Дени кофе», г. Алматы, Казахстан:

«Бабушка пекла пирожки, я разносил по магазинам. В общем, очень трудно тогда жилось, были очень трудные зимы. Я из деревни. Мы таскали солярку с заправки до дома, около километра, и каждый день проходил так. Я не ходил в школу тогда, так как нужно было помогать бабушке жить на что-то».

К своему взрослому бизнесу Даниэль Камынин шел 4 года. Парню 18 лет, он каждый день приходит в свое кафе «Дени кофе» в центре Алматы на Арбате. То, что оно находится напротив «Старбакса» даже помогает, говорит Дени. Клиенты сами могут оценить, где кофе лучше.

Это уже четвертый бизнес молодого предпринимателя.

«Я сначала задумался, чтобы открыть донерную, как и все у нас. Купил аппараты за 130 тыс тенге (около $ 342), продал за 260 тысяч (около $684), потому что перехотел этим всем заниматься. И вот у меня уже сложился маленький капитал, и я открыл кофейню», – вспоминает Даниэль Камынин.

На первую работу Даниэль пошел в 14 лет. Импульсом стали слова дяди, который его воспитывал, о том, что сам Дени еще не заработал ни копейки. После этих слов парень пошел перебирать кукурузу, затем постепенно, шаг за шагом заработанные деньги вкладывал дальше. До кофейного бизнеса были и сбор металлолома, и продажа сладкой ваты и опыт работы за барной стойкой.

«Как я вообще пришел к кофейням? У меня мама 9 лет прожила в Италии, и она подсказала этот бизнес. Я нашел кофейню, маленький киоск за 130 тыс. тенге (около $ 342), полтора квадратных метра. Я стоял там сам, мы проработали неделю, но касса вообще не поднималась. Я перепродал бизнес за 400 тыс. тенге (около $ 1052)».

Теперь ребята, которые вложись в бизнес, даже сами обжаривают для себя кофе. Слоган «Дени кафе» – «Бери и делай».

«В чем мы лучшие – у нас общение с клиентами. Также у нас качественный продукт. Мы лучшие на рынке Алматы на данный момент. В июле я лечу в Москву, и мы будем открывать там 3 точку. Подготавливаем бизнес под франшизу, у нас будет особая стилистика. 10 первых точек будем продавать всего по 1 млн тенге (около $ 2632) и своей командой полностью развивать эту индустрию».

Даниэль встает в 6 утра. В день выпивает 6-7 чашек кофе, чтобы проверить качество продукта. За барной стойкой уже не стоит, но для журналистов «ПроСвета» сделал исключение. Говорит, что один из секретов бизнеса – правильно расставить цели. Задача максимум на данный момент – войти в список «Форбс» как молодой предприниматель.

«На самом деле можно вложиться в любой бизнес, главное гореть этим делом», – уверен Даниэль.

Политикой Даниэль не интересуется, хотя даже в собственной кофейне от нее спрятаться не получается. Тут и языковой вопрос и желание дальше масштабировать бизнес уже не в Казахстане.

«Многие казахи, которые знают русский, разговаривают на казахском специально, чтобы ты их не понял. Из-за этого я и выучил казахский язык, чтобы мог им ответить», – говорит молодой предприниматель.

Общий язык наши герои бы нашли. Но планы на будущее у каждого разные. Жамбота Алжанова решила вернуться домой из Турции, где работала последние 8 месяцев.

Жамбота Алжанова, казахская гражданская активистка:

«Мне было бы намного легче развиваться в Казахстане. Даже ни какие-то страны СНГ, ни Украина, ни Россия. Хотела именно вернуться к себе, это мой дом, мне здесь легче намного».

Поводом, чтобы вернуться стали слова первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о своей отставке.

«Почему Турция? Я там училась, язык я знаю. А далее я хотела поступить на учебу в Америку, но мечты так и остались мечтами. Мои взгляды на жизнь изменились после 19 марта. 19 марта было историческое событие, мы все были его участниками. Мне казалось, что наш президент будет жить вечно. Но чудеса случаются, почему-то меня это задело, и 28 марта я вернулась», – рассказывает Жамбота.

Уже после возвращения домой девушка присоединилась к протесту против переименования столицы и планов руководства страны осуществить передачу власти от Елбасы к бывшему главе Сената.

«Это было в поддержку девочки, ее зовут Медина, она вышла в Алмате на одиночный пикет. Через страх, через стыд она кричала: «Токаев не мой президент». И я подумала, если маленькая девочка, которой 17 лет, это сделала, почему мы должны бояться?» – вспоминает гражданская активистка.

9 июня в Казахстане ожидаются внеочередные выборы, однако подготовка идет на фоне арестов гражданских активистов. 29 апреля суд Алматы признал виновным в мелком хулиганстве Романа Захарова, он вывесил баннер с цитатой из Конституции Казахстана: «Единственным источником государственной власти является народ».

«Я не думаю, что выборы будут честными, потому что это Казахстан. Я не знаю как дальше ответить», – уверена Жамбота Алжанова.

Заявления об ответственности за участие в несанкционированных акциях со стороны Генпрокуратуры звучали и накануне 1 мая. Хотя тут проблем хватает не только политических.

«У нас Астана называется городом летающих пакетов, не знали? Теперь знаете. У нас из-за того, что ветра и мусор выбрасывают, пакеты летают по городу. Мне бы хотелось, чтобы было самосознание у людей. Если люди будут отдавать себе отчет, к каким последствиям приведут их текущие действия, они будут действительно думать. В общем, я бы хотела, чтобы у нас были более сознательные люди», – говорит Жамбота Алжанова.

В отличие от Даниэля, Жамбота пока уезжать из Казахстана не планирует. Хотя, если внимательно почитать ленту новостей из Нур-Султана, ее мечты кажутся еще более амбициозными, чем желание Дэни войти в список «Форбс».

Жамбота Алжанова делится:

«Я бы хотела, чтобы Казахстан был, как Норвегия. Это конечно, наверное, сейчас смешно звучит, но по запасам нефти мы на втором месте в мире».

Сейчас в Казахстане 9 потенциальных кандидатов в президенты. Каждому из претендентов необходимо собрать 118 тыс. подписей, для окончательной регистрации. Вся политическая кампания в Казахстане займет 3 месяца, это даже быстрее, чем открыть кофейный бизнес.