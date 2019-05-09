В Венесуэле задержан близкий соратник Хуана Гуаидо 3 9.05.2019, 8:21

Эдгар Самбрано и Хуан Гуайдо

Фото: AP

Режим Мадуро похитил вице-спикера Национальной ассамблеи.

Сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали в среду, 8 мая, вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщает dw.com.

Незадолго до того, как Самбрано был задержан, он написал в Twitter, находясь в салоне своей машины, что агенты Службы национальной безопасности Венесуэлы (СЕБИН) эвакуировали его автомобиль от резиденции его партии: "Когда мы отказались выходить, они использовали кран, чтобы насильно доставить нас прямо в Эль-Эликойде (следственный изолятор при штаб-квартире СЕБИН. - Ред.)".

Хуан Гуаидо как глава парламента осудил задержание своего заместителя. "Мы предупреждаем народ Венесуэлы и международное сообщество: режим похитил вице-спикера Национальной ассамблеи", - написал он в Twitter.

По словам лидера оппозиции, режим главы государства Николаса Мадуро пытается "разрушить власть, которая представляет всех венесуэльцев". "Но они не добьются этого", - выразил уверенность Хуан Гуаидо.

Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional:



El régimen secuestró al primer vicepresidente de la @AsambleaVE @edgarzambranoad.



Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr. pic.twitter.com/pA7vvV2nbu — Juan Guaidó (@jguaido) 8 мая 2019 г.

Эдгар Самбрано - один из десяти оппозиционных депутатов, в отношении которых было заведено уголовное дело по обвинению в предательстве и заговоре в связи с провалившейся попыткой восстания 30 апреля. 7 мая контролируемое правительством Конституционное собрание лишило его иммунитета.

Около полусотни государств признали Гуаидо, который уже в течение многих месяцев ведет ожесточенную борьбу против Мадуро, президентом Венесуэлы.