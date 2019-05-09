Участник протестов в Бресте: Это время — самое насыщенное на события в моей жизни 9.05.2019, 8:35

Дмитрий Андросюк рассказал, как повстречал много достойных людей во время акций против аккумуляторного завода.

Почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода. За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну. Это не только история протеста, но и история трансформации обычных жителей областного центра и района в активных борцов за свои права.

В беседе с tut.by участник акций протеста Дмитрий Андросюк поделился своей историей.

— К протесту я присоединился в марте прошлого года, когда был суд инициативной группы против ООО «АйПауэр», а 25 марта я уже в первый раз вышел на площадь Ленина на встречу противников аккумуляторного завода.

Я тогда фактически никого не знал, поэтому не понимал, с кем можно общаться, а с кем нет. Со многими именно на площади и познакомился. С того времени я пропустил только 6 встреч. Посещал и посещаю судебные заседания в районных, областном, экономическом судах, которые связаны с аккумуляторным производством. Пять раз меня задерживали. Первый раз — 6 мая, когда мы с блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым собирали подписи под обращением за отставку чиновников, ответственных за строительство завода. Второй раз, 24 июня, — тоже за подписи. Потом задерживали еще два раза — за встречи на площади и шествие. Дважды я проводил сутки в ИВС до суда, еще один раз «закрыли» на трое суток. Два раза меня штрафовали: один раз на 20 базовых, второй — на 40 базовых.

Зачем мне все это? Я участвую в этом движении для себя, несмотря на непонимание близких, просто не хочу быть рабом на своей земле, не имеющим возможности свободно говорить, влиять на свою жизнь. Мне не нужны опекуны в лице чиновников, которые за меня будут решать, что для меня хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет. С этой задачей я и сам справлюсь, а они всего лишь обслуживающий персонал.

Все это время — самое насыщенное на события в моей жизни. Я повстречал много достойных людей, и ни о чем не жалею.