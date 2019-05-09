Два Дня Победы: почему Европа и Беларусь по-разному отмечают конец войны? 10 9.05.2019, 9:26

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Два взгляда на одно историческое событие.

Во Франции, Великобритании, Польше и Чехии 8 мая отмечают день окончания Второй мировой войны в Европе. Но без выходного, без военных парадов и обещаний «повторить», сообщает «Белсат».

Почему дни и способы почитания памяти отличаются от постсоветских, хотя победа над нацизмом была одна?

Возложение венка у памятника на площади Клемансо и поездка на Елисейские поля с конвоем Республиканской гвардии … У Триумфальной арки в Париже ежегодно 8 мая проходит церемония в честь окончания войны в Европе.

«Праздник в Европе связан прежде всего с окончанием кровопролитной катастрофы, которой была Вторая мировая война, поэтому безусловно, что советского контекста там почти нет. Они в основном вспоминают о трагедии и гражданских жертвах войны», — объясняет кандидат исторических наук Игорь Мельников.

Именно во Франции 8 мая 1945 года немецкое верховное командование подписало Акт «О безоговорочной капитуляции немецких вооруженных сил». Именно эту дату чтят в Европе, но не всем союзом. Кроме Франции, только Великобритания, Чехия и Польша. В Варшаве залпом чести для погибших почтили 74-ю годовщину окончания войны в Европе. Польша продолжает диалог о компенсации ей потерь, понесенных в войне.

«Для поляков это День Победы. 8 мая закончились действия, направленные против немцев, но Польша оказалась под «красной» оккупацией. Наше сражение за независимость продолжалась еще много-много лет», — рассказывает руководитель управления по делам ветеранов Ян Жозеф Каспшик.

9-го же мая капитуляцию немецких войск празднуют в Израиле и 12-ти странах бывшего Советского Союза. Это праздник Победы, красная дата в календаре. Только Украина и Узбекистан переименовали День Победы в День Памяти, ближе к европейскому отношению.

«Если говорить о разнице в датах, то между Советским Союзом и Европой была разница во времени, и когда ночью подписывали Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии 8 мая, то у нас было уже 9 мая», — говорит Игорь Мельников, кандидат исторических наук.

Согласно другому историческому взгляду 9-е Днем Победы принципиально выбрал Сталин. Вопреки этому, а также действующей власти, белорусские оппозиционеры возлагали цветы на военное кладбище в Минске сегодня. Не обошлось без надзора милиции.

«Эта власть хочет показать, что без ее разрешения и управления мы не имеем права даже вздохнуть. А, во-вторых, мы празднуем около кладбища и вспоминаем вовсе не праздничные десятки миллионов жертв», — говорит Николай Статкевич, председатель партии «Народная громада».

В официальной версии празднования — оркестр, демонстрация военной мощи, кухня для участников гуляния и фейерверк. Все как в Москве, только с меньшим размахом.

Праздник же Победы в России — наиболее масштабный и высокобюджетный из всех. Нынешний парад будет стоить 452 миллионов российских рублей, и насчитывать 13083 военнослужащих, 132 единицы техники и 74 единицы авиации.