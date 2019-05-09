Трамп продлил санкции против режима диктатора Асада 9.05.2019, 9:45

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США продлили на год режим чрезвычайного положения в отношении сирийских власте.

Президент США Дональд Трамп объявил, что санкции США против режима в Дамаске будут продлены еще на один год. "Жестокость режима и репрессии против сирийского народа, который выступает за свободу и представительское правительство, не только ставят под угрозу сам сирийский народ, но и порождают нестабильность во всем регионе", - говорится в заявлении, опубликованном в среду, 8 мая, на сайте Белого дома, сообщает dw.com.

В документе указывается, что действия и политика сирийского режима, в том числе в вопросах химического оружия, поддержки террористических организаций и создания препятствий для эффективного функционирования ливанского правительства, "продолжают способствовать росту экстремизма и религиозной нетерпимости и представляют собой исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Предусматривающий санкции режим чрезвычайного положения был введен 15 лет назад, 11 мая 2004 года, отмечается в заявлении Трампа. С тех пор этот режим, предполагающий блокировку имущества отдельных лиц и запрет на вывоз или реэкспорт некоторых товаров, неоднократно продлевался.