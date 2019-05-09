Видеофакт: Матери украинских героев прошли шествием по центру Киева 4 9.05.2019, 10:18

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8 и 9 мая Украина отмечает День памяти и примирения.

8 мая матери украинских военных прошли шествием по Крещатику. В шествии приняли участие около 250 жен и матерей украинских воинов, погибших при защите Донбасса, а также сотни военнослужащих, сообщает агентство Укринформ. Большинство участников несли в руках цветы.

При обороне Донбасса погибли почти 3000 украинских военнослужащих.

Боевые действия на территории Украины идут от 2014 года. Российские силы заняли Крым и восточные районы Донбасса. С 2015 года их продвижение остановилось, но на линии соприкосновения периодически происходят перестрелки.