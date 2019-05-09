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День Победы: стало известно, сколько в Беларуси осталось ветеранов

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  • 9.05.2019, 10:23
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25% ветеранов живут в Минске.

Накануне 9 мая в Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы и социальной защите участников войны, сообщает nn.by.

В ходе ее было озвучено, что на 1 апреля 2019 года в Беларуси проживало 6250 ветеранов Второй мировой (в 2015 году их было 17 770 человек). Среди них - два героя Советского Союза. Одному из тех героев в июле 2019 имеет исполнится 103 года, второму сейчас 95.

25% ветеранов живут в Минске. Также в Беларуси более 14 тысяч бывших узников фашизма.


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