День Победы: стало известно, сколько в Беларуси осталось ветеранов 11 9.05.2019, 10:23

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25% ветеранов живут в Минске.

Накануне 9 мая в Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы и социальной защите участников войны, сообщает nn.by.

В ходе ее было озвучено, что на 1 апреля 2019 года в Беларуси проживало 6250 ветеранов Второй мировой (в 2015 году их было 17 770 человек). Среди них - два героя Советского Союза. Одному из тех героев в июле 2019 имеет исполнится 103 года, второму сейчас 95.

25% ветеранов живут в Минске. Также в Беларуси более 14 тысяч бывших узников фашизма.