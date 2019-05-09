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Видеоблогеры рассказали всю правду о здоровых продуктах

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  • 9.05.2019, 10:52

Что скрывается за броскими надписями на упаковках?

Очень часто на товарах мы встречаем яркие надписи «без сахара», «обезжиренное», «без трансжиров», «без глютена», «эко», «натуральные ингредиенты». Мы покупаем такие продукты, веря, что они намного полезнее. Но так ли это на самом деле? В видео на сайте lifehacker.ru рассказывается, как не попасться на уловки производителей и маркетологов и сохранить свои деньги и здоровье.


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