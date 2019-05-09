В Казахстане начались протестные акции 9.05.2019, 11:15

Фото: RFE/RL

Власти заблокировали соцсети и сайты независимых СМИ.

В столице Казахстана и в Алматы, где сегодня, 9 мая, ожидаются несанкционированные шествия, полиция проводит задержания.

Репортер «Радио Азаттык» в Алматы стал свидетелем задержания полицией на площади «Астана» как минимум троих человек, в том числе Турсынкуль Жолановой, матери-одиночки, которую административный суд оштрафовал на 50 500 тенге (около 130 долларов) за участие в несанкционированном митинге 1 мая.

Зарубежный журналист Крис Риклтон сообщает, что видел задержание трех человек на площади в Алматы.

Точное число задержанных неизвестно – на местах связь работает с перебоями.

В стране с полудня в четверг не открываются популярные социальные сети — Facebook и Instagram, периодически недоступен сайт YouTube. С 1 мая в стране ограничен доступ к мессенджеру Telegram. Сообщается также, что 9 мая в Казахстане недоступен мессенджер WhatsApp. Из крупных социальных сетей в стране доступен Twitter.

Задержания полицией гражданских активистов проводятся на фоне блокировок 9 мая сайтов около десятка СМИ, в том числе сайтов Азаттыка и «Настоящего Времени».

Накануне власти призвали граждан не выходить на «незаконные митинги» и предупредили, что участники несанкционированных акций протеста будут привлечены к ответственности. Сообщение генеральной прокуратуры об этом было опубликовано 8 мая после заявлений запрещенного казахстанским судом движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) о планах проводить 9 мая в ряде крупных городов страны, включая Алматы и столицу, шествия параллельно поддерживаемому властями шествию «Бессмертный полк».

В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «закон должны соблюдать все», «закон един для всех» и что критика должна быть «санкционированной».