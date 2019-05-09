Дмитрий Бондаренко: Люди уже вынесли приговор виновным в похищении Захаренко 9.05.2019, 11:11

Дмитрий Бондаренко

Белорусы знают правду.

7 мая 1999 года по дороге к дому бесследно исчез бывший министр внутренних дел Беларуси, генерал Юрий Захаренко, который на тот момент был активным противником Александра Лукашенко.

Через несколько месяцев прокуратура возбудила дело по факту убийства экс-министра. Официально следственная группа не нашла ни исполнителя, ни мотивов, ни преступников. Но искал ли кто-то? «Белсат» задал этот вопрос координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко.

- Как так получается, что белорусские спецслужбы знают почти каждый шаг белорусских оппозиционеров, записывают разговоры, выкладывают аудиозаписи, знают, когда они выезжают из страны, когда въезжают, а тут двадцать лет не могут найти главного противника Лукашенко на тот момент?

- Действительно, это ведь министр внутренних дел Беларуси. И этот вопрос я задавал в тюрьмах, колониях, когда была возможность контактировать с офицерами МВД. Я спрашивал, почему дело вашего министра, генерала не раскрыто? Они молчат, но мы знаем, что власти не хотят говорить, так как причастны к этому убийству. Фактически, это доказано. Возможно, Лукашенко цепляется за власть, потому что у него руки в крови.

- Лукашенко в интервью американскому профессору Иоффе (может, вы его видели) рассказывал, что ничего не знает. Говорил, что даже помогал искать: «Мы бросились их искать и там, и там. Говорили, что их кто-то убил». Лукашенко разводит руками и говорит, что он «самый заинтересованный человек, чтобы найти пропавших».

- Эту сказку Лукашенко рассказывает каждому «полезному идиоту» с Запада. Хотя Иоффе бывший советский человек. Что может сказать Лукашенко? Сегодня я еще раз пересмотрел этот страшный фильм «Обыкновенный президент» мудрого человека Юрия Хащеватского, который сделал интервью с Юрием Захаренко после его отставки. И эти слова: «Я не буду выполнять любой указ. Я не буду расстреливать людей. Я не буду нарушать Конституцию» - не просто слова достойного, благородного человека, настоящего офицера.

Возможно, через десятилетия, столетия, это будет наш Шекспир, наша драма: выбор людей, которые превратились в нелюдей, стали обслугой и выбор человека, сделавшего ошибку, разобравшегося в ней, попытавшегося все исправить и отдавшего за это жизнь. Это настоящая белорусская драма и Юрий Хащеватский зафиксировал этот момент, что очень важно для белорусской истории.

- Вы говорите, что это будет нашей белорусской драмой. Интересно, помнят ли люди через 20 лет после этих событий, кто такой генерал Захаренко. Наши журналисты вышли на улицы Минска и задали этот вопрос жителям столицы.

Опрос жителей Минска:

«Люди исчезали неизвестным образом. Пропадали. Насколько мне известно, никаких новостей об этом нет и никто уже ничего не узнает».

«Фамилия такая популярная - Захаренко, но сказать конкретно не могу».

«Это убитый экс-министр внутренних дел. Достаточно громкое дело было и много людей до сих пор интересуется, где он».

«У них был какой-то конфликт с Лукашенко и Захаренко сказал, что внутренние войска на стрельбу по народу не отправит. Как раньше говорили, «семейные не сошлись характерами». Тот был министр, а этот просто сволочь жестокая».

«Министр внутренних дел на заре нашей независимости. Трагически погиб, если мягко сказать».

«Оппозиционер какой-то был».

«Я ничего о нем не слышала, только промелькнуло, что он почему-то исчез».

«До сих пор семья не знает, что с ним, где он. Мать умерла несколько лет назад в возрасте 94 лет, так и не узнав о его судьбе. Она добивалась, чтобы его хотя-бы признали пропавшим без вести, но никто не позволил этого сделать».

- Видите, люди помнят, не знаю, удивляет это вас или нет. У меня другой вопрос. Как вы думаете, cошло ли все Лукашенко с рук? Было очень много расследований, свидетельств против Лукашенко и его людей. Но сошли ли ему с рук даже эти подозрения? Потому что сегодня об этом никто не вспоминает, из Европы приезжают высокопоставленные чиновники, пожимают Лукашенко руку, приглашают в Брюссель, Ригу.

- Я хотел бы прокомментировать слова минчан. Это уже приговор Лукашенко и причастным к этим преступлениям людям. Белорусы очень хорошо помнят об этих событиях.

Что касается Запада, то все началось с позиции посла Ханса-Георга Вика, который, возможно, затем понял, какую ошибку он cовершил. Именно в то время, когда в Беларуси находилась специальная миссия ОБСЕ, были совершены все эти преступления: исчез Анатолий Красовский, Виктор Гончар, многие оппозиционеры пошли в тюрьмы.

Тогда же был арестован Михаил Чигирь, который после тюрьмы и ареста сына ушел из политики. Тогда же едва остался в живых Андрей Санников, это было в феврале того страшного 1999-го года.

Запад промолчал тогда, молчит и сейчас, делая вид, что не имеет дел с убийцей. Я постоянно задаю этот вопрос европейским политикам: «Знаете ли вы об этом?». И им придется отвечать на этот вопрос на протяжении их жизни. Белорусы будут не только помнить, уже написаны книги, сняты фильмы, будут слагаться песни, cпектакли, художественные фильмы. Там будет роль и полезных «западных идиотов», потакателей преступлений Лукашенко. И им также будет дана оценка. У них будут спрашивать, почему они приглашают Лукашенко в Варшаву, Брюссель, Ригу.

- Как вы думаете, когда-нибудь мы узнаем правду об этом исчезновении и исчезновениях других людей?

- Эта правда уже в значительной степени есть. И все-таки, пример Захаренко станет примером выбора для военных людей, офицеров: достоинство и Беларусь либо предательство и позор навеки.

- Я буду надеятся на то, что те, кто причастен к этим преступлениям, ответит за них, а белорусы узнают правду. Cпасибо вам за комментарий.