Пророссийские организации провели в Минске акцию «Бессмертный полк» 19 9.05.2019, 11:31

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Скриншот видео Белсат

Участники несли портреты Ленина и Сталина.

Минские власти не разрешили шествие российской акции «Бессмертный полк», но санкционировали митинг недалеко от площади Победы - возле музея I съезда РСДРП, сообщает «Радыё Свабода».

На акцию пришли около 500 человек. Это – вдвое меньше, чем в прошлом году, отмечает «Наша Нива». Некоторые из них вышли с портретами своих родственников, которые воевали во Вторую мировую, некоторые - с портретами Сталина и даже Ленина (который умер за более чем 15 лет до начала Второй мировой войны), некоторые - с флагами БССР (версии 1951 году) и СССР . На акции активно раздавали «георгиевские ленты», государственной или национальной белорусской символики не было.

Организатором минского «Бессмертного полка» в Минске снова выступил бывший «депутат» «палаты представителей» Валерий Драко. Организаторы планировали провести небольшое шествие с 10 часов, но только около 10:30 часть участников вышла на тротуар на проспекте Независимости, большинство осталась около музея I съезда РСДРП.