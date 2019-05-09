В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок в Украине 5 9.05.2019, 11:35

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Имена кандидатов в главы СБУ и разведки будут держаться в тайне до последнего момента.

О первых кадровых изменениях избранный президент Украины Владимир Зеленский расскажет вскоре после совей инаугурации. Об этом в в эфире телеканала NewsOne рассказал политический консультант его штаба Дмитрий Разумков.

«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да», — заявил Разумков.

При этом он подчеркнул, что имена некоторых кандидатов на ключевые посты не будут объявляться заранее. Это, в частности, относится к претендентам на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины. Разумков объяснил, что это связано с риском провокаций. «Если мы говорим о Службе внешней разведки, то там не нужен парламент, президент может принять самостоятельное решение. И как раз об этой кандидатуре вряд ли стоит слышать многим, особенно учитывая, что мы находимся в состоянии открытого конфликта с Россией. Поэтому я опасаюсь провокаций», — сказал он.

Зеленский настаивает на том, чтобы его инаугурация прошла 19 мая. С этим предложением он обратился к депутатам Рады, однако в Верховной раде заявили, что депутаты склоняются к тому, чтобы она прошла 28 мая.

Дата инаугурации Зеленского определит, сможет ли он распустить Раду, где удерживает позиции «Блок Петра Порошенко». По украинскому законодательству парламент можно распустить не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленский сможет распустить Раду только в том случае, если его инаугурация состоится до 27 мая. Окончательно дата инаугурации будет определена на заседании Рады 14 мая.