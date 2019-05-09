Немецкие фермеры надеются на белорусов 8 9.05.2019, 11:45

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В Германии ждут сезонных рабочих из Беларуси.

Немецкая ассоциация спаржевой и ягодной ферм призывает открыть рабочий рынок страны для сезонных рабочих из стран вне Европейского союза – из Беларуси и Украины. Об этом сообщает Norddeutscher Rundfunk (перевод – «Белсат»).

Причина этого в том, что на спаржевые фермы Германии на сбор урожая приезжают все меньше работников из Польши и Румынии.

Сокращение рабочих из этих стран связано с экономическим ростом и увеличением количества рабочих мест на родине, а также с программой «Семья 500+», которая улучшила финансовое положение польских семей.

Также на сокращение количества сезонных рабочих на фермах влияет переход владеющих немецким языком в другие сферы — на стройки, в логистические центры или почтовые службы.