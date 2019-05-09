Как врач-невролог борется с аккумуляторным заводом под Брестом 1 9.05.2019, 11:58

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Татьяна Фесикова

Татьяна Фесикова рассказала свою историю протеста.

Почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода, пишет tut.by.

За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну. Это не только история протеста, но и история трансформации обычных жителей областного центра и района.

С журналистами поделилась своей историей протеста Татьяна Фесикова из поселка Стимово Брестского района:

— Все началось перед Новым, 2018-м годом. 28 декабря мои соседи увидели публикацию о том, что строится завод. Мы стали искать информацию о нем, нашли отчет о воздействии на окружающую среду. Когда я стала его читать и увидела на каждой странице несколько раз повторяющееся слово свинец, мне стало жутко. Мы собрались все на улице и стали думать, что нам делать. У нас появилась группа в вайбере, где мы стали эту тему обсуждать. Потом узнали, что была встреча возле строящегося завода, куда пришли жители других деревень. Мы объединились и стали готовиться к встрече в Тельмах, где прошло рассмотрение коллективного обращения людей по вопросам строительства аккумуляторного завода. Я стала искать информацию в интернете, нашла статьи про заводы Exide, которые загрязняли окружающую среду, подготовила презентацию и представила ее в Тельмах. С этого момента ввязались в борьбу.

До этого всего я была законопослушным гражданином. Никогда не имела никаких проблем с законом, не считая превышения скорости. У меня и семья законопослушная. Мы даже и не знали, где все эти органы находятся. А сейчас у меня пока одна «административка» по 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. — Прим.) за то, что я наклеила надпись «Нет заводу АКБ» знакомой на спину на площади Ленина. 25 апреля будет еще суд за раздачу шариков на площади.

Сейчас уже не страшно. Страшно было, когда меня поместили на сутки в изолятор… В моей камере было шесть человек. Одна была «матерая». У нее было шесть «ходок». Рассказывала мне про свои «этапы». Я тогда побывала как будто в другом мире. Там я поняла, что такое дно. Чтобы себя сильно не расстраивать, я представляла, как будто нахожусь в сериале каком-то, что это все не по-настоящему.

Еще страшно было, когда милиция приехала ко мне домой. Муж был в командировке, а я осталась с сыном одна. Тут было столько милиции, будто к опасной преступнице приехали, рецидивистке, которая тяжкое преступление совершила. А мне вменялась раздача шариков на площади. Я действительно их раздавала. Они были со смайликами. У меня в тот вечер случился гипертонический криз, и вместо райотдела меня забрала скорая в больницу.

За время протестов я лишилась работы. Я по специальности врач-невролог, работала как совместитель в городской больнице. После выступления на разрешенном властями митинге «Брестчанки против свинца» меня уволили. Теперь я не могу нигде устроиться по специальности.

Прессинг просто сумасшедший. Хотя поначалу мы ведь вообще почти ничего не делали. Писали письма, обращались, ходили на какие-то встречи, ездили в министерства, райисполком, чтобы донести простую информацию: мы обеспокоены, успокойте нас. Но ситуация ни на местном, ни на более высоком уровне так и не решилась.

Есть и позитив. Его мало, но он все-таки есть. За этот год я столько людей встретила разных. Мы сдружились, сплотились, раззнакомились. Если раньше чисто по-соседски здоровались, то теперь мы друг другу помогаем, стали одной большой семьей. Многие нас поддерживают, но только на словах.

Мы не против завода в принципе. Если он должен такой быть, то пусть будет, но не рядом с областным центром. Есть же промышленные «зоны отчуждения», где можно такие предприятия размещать. А не рядом с нашим чистым городом…