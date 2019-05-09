Активисты БНК почтили память погибших во Второй Мировой 9.05.2019, 12:01

Традиционная акция прошла на Военном кладбище в Минске.

Активисты «Народной Громады», движения солидарности «Разам» и гражданской кампании «Европейская Беларусь» возложили цветы к братской могиле солдат, погибших при освобождении Минска. После этого состоялся митинг и молебен, который провели священники Белорусской автокефальной православной церкви, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

На акции присутствовали Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик, Нина Багинская. Участники держали в руках национальные флаги.

— Вся Европа 8 мая, вспоминает тех, кто освободил ее от фашизма, тех, кто заплатил своими жизнями за мир и свободу потомков. Каждый год в этот день я беру цветы, которые выращиваю у своего дома, и прихожу вместе со своими друзьями и соратниками на Военное кладбище Минска.

Мой дед Федор Николайчик пошел в армию накануне войны. У него было пять детей, он хотел вернуться домой сразу после освобождения Беларуси, но советские войска пошли дальше на запад. Мой дед погиб на территории Польши в битве у реки Нарев, он похоронен в одной из таких же братских могил.

Для меня важно почтить память погибших — и своих родственников, и всех белорусов — именно в этот день, вместе со всеми европейцами и американцами, — рассказала участница акции, активистка «Европейской Беларуси» Ольга Николайчик.