Зачем Кремлю ЮАР? 2 9.05.2019, 12:12

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План вмешательства в выборы в ЮАР координировался российским политтехнологом, работающим на Пригожина.

Guardian пишет, что российские политтехнологи планировали повлиять на ход выборов в ЮАР, поддерживая правящую партию АНК (Африканский национальный конгресс), передает русская служба BBC.

Газета сообщает, что она, а также южноафриканские журналисты, видели документы, подкрепляющие этот вывод. Документы, по всей видимости, были подготовлены группой специалистов, связанных с Евгением Пригожиным, которого считают одним из приближенных лиц Владимира Путина.

В них обещается поддержка АНК в преддверии выборов, а также шаги, направленные на дискредитацию оппозиционных партий.

О плане впервые сообщил сайт Daily Maverick, и на данный момент не ясно, пытались ли реализовать этот план. Голосование в ЮАР началось в среду.

Изначально документы о деятельности сети Пригожина были получены центром "Досье", который базируется в Лондоне и финансируется Михаилом Ходорковским, отмечает газета.

Это шестые свободные выборы в ЮАР после отмены апартеида в 1994 году. С тех пор партия АНК неизменно побеждала, но в последнее время многие избиратели недовольны коррупционными скандалами, отключениями электроэнергии, растущей инфляцией и высоким уровнем безработицы.

Мало кто сомневается, что АНК одержит победу и сейчас и что президент Сирил Рамафоса будет переизбран. Судя по опросам, АНК получит от 55% до 62% процентов голосов, но может потерять контроль над ключевой провинцией Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и Претория.

Guardian пишет, что план российского вмешательства в выборы в ЮАР координировался российским политтехнологом Петром Бычковым, который работает на Пригожина.

Согласно обнародованным документам, российская "Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества Afric" собиралась проводить кампанию дезинформации под видом научных исследований.

Как пишет газета, люди, связанные с Пригожиным, судя по всему, впервые пытались вмешиваться в избирательный процесс в ЮАР, но газета также цитирует Daily Maverick, который отмечает, что если такое вмешательство было, то ощутимых результатов оно не принесло.

В последние годы Россия пытается играть более важную роль в странах Африки. В октябре в Сочи президент Путин проведет саммит "Россия-Африка".

Судя по всему, стратегия Кремля состоит в поддержке действующих президентов и противодействии партиям и движениям, которые в Москве считают прозападными.

Daily Maverick писал, что связался с Петрои Бычковым и тот отрицал, что был хоть как-то замешан в операции в ЮАР. Он называет эти обвинения фантазиями, отмечает Guardian.