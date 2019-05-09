Украина готовит «паспортный сюрприз» 4 Виталий Портников, Крым.Реалии

9.05.2019, 12:40

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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Каким он будет?

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал России «паспортный сюрприз» из-за решения Кремля начать массовую выдачу документов о гражданстве жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Насколько можно понять, речь идет о новых санкционных мерах международного сообщества. Но являются ли они для России сюрпризом?

Пожалуй, реальной неожиданностью для Кремля стала санкционная политика Запада в самом начале войны на Донбассе. В Москве явно не ожидали столь жестких и – что самое важное – долговременных мер. Вполне возможно, что если бы в России могли предсказать подобную реакцию, то действовали бы куда осторожнее. Но в Москве тогда считали, что санкции за Донбасс не будут сильно отличаться от санкций за аннексию Крымского полуострова. А к таким мерам воздействия Россия явно была готова.

Между тем, санкции за Крым, которые не идут ни в какое сравнение с санкциями за Донбасс, как раз и были связаны не только с аннексией, но и с массовой выдачей паспортов украинским гражданам. Причем, если в случае с Донбассом речь идет скорее о приглашении получить гражданство чужой страны, то в случае с Крымом речь шла о самой настоящей принудительной паспортизации. Россия сделала все возможное, чтобы без ее паспорта в аннексированном Крыму просто нельзя было прожить – и это при том, что сам «крымский» российский паспорт для его обладателей скорее создает проблемы и не может сравниться по возможностям с «обычным» паспортом гражданина, который проживает на международно признанной территории России.

Цель Кремля – чтобы в Украине появилось как можно больше людей с двумя паспортами в кармане. И, конечно, с двойной лояльностью – а вернее, с лояльностью к России

Но если международное сообщество фактически смирилось с этой принудительной паспортизацией крымчан, то что оно сможет противопоставить паспортизации жителей Донбасса? Новые санкции? Жесткие заявления? Обещания не признавать новые паспорта и не выдавать визы их обладателям? Но новоиспеченным российским гражданам это вряд ли сильно повредит, так как Москва не будет требовать от них отказа от украинского гражданства. Это и есть цель Кремля – чтобы в Украине появилось как можно больше людей с двумя паспортами в кармане, российским и украинским. И, конечно, с двойной лояльностью – а вернее, с лояльностью к России. И если эти люди – а их может становиться все больше и больше – будут приходить на избирательные участки с украинским паспортом, то голосовать они будут в логике интересов тех, кто выдал им российские паспорта. Вот вам и «пятая колонна» – только уже не как метафора.

И тут никакое международное сообщество, никакие «сюрпризы» Украине не помогут. Украина может помочь себе только сама, разобравшись со своим законодательством о гражданстве. Вряд ли в интересах Украины соглашаться с ситуацией, когда человек одновременно является гражданином Украины и гражданином страны, которая определена в украинском законодательстве как государство-агрессор. Наверное, должны быть созданы четкие механизмы для лишения украинского гражданства тех, кто добровольно принимает российское (и при этом ясно, что крымский случай должен быть определен именно как принудительная паспортизация с признанием «крымского» российского гражданства никчемным после освобождения Крыма от оккупации).

Думаю, необходимо принять соответствующие законодательные акты и провести серьезную разъяснительную работу с населением. Словом, украинцы сами должны сделать все возможное, чтобы поставить плотину на пути потока российских паспортов. Это и будет лучшим «сюрпризом».

Виталий Портников, Крым.Реалии