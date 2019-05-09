Зинаида Михнюк: Тупиковые экономические решения не должны оплачиваться белорусами
- 9.05.2019, 13:38
Важно, чтобы рабочие не боялись заявлять о себе.
Ситуация с правами трудящихся в регионах и в стране в целом только ухудшается. В этом уверена исполняющая обязанности председателя независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Зинаида Михнюк, передает «Радыё Рацыя».
- Жители регионов боятся потерять свое рабочее место и заработок, которым оплачивают коммунальные услуги и пищу.
Чем ниже зарплата, тем у белоруса ниже доход, тем больше он зависим от того, как заплатить за коммуналку, как прокормить семью. Я считаю, что мы загнаны в угол. Профсоюзы созданы для того, чтобы противостоять, чтобы тупиковые экономические решения не оплачивались падением жизненного уровня населения, - считает Михнюк.
По словам Зинаиды Михнюк, прежде всего рабочим необходимо искать коммуникацию друг с другом, при необходимости - становиться членами независимого профсоюза. Важно уметь правильно составлять жалобы и не бояться заявлять о себе.