«Запрещается»: Шесть запретов советской цензуры в публикациях о Второй мировой войне 9 9.05.2019, 13:59

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Информация из рассекреченной советской методички про послевоенную цензуру.

В 2017 году в Украине сняли гриф секретности с изданной в 1949 году в Москве методички, в которой собран перечень запрещенной для публикации информации в открытой печати и на радио, передает «Радыё Свабода».

Методичка была издана в количестве 2942 экземпляра и разослана в территориальные органы Министерства государственной безопасности СССР во все республики. Отдельная глава в ней посвящена освещению Второй мировой войны.

«Пропагандистский миф о «Великой Отечественной» возник благодаря тому, что настоящая информация цензурировалась и засекречивалась. В то время, когда российская пропаганда продолжает использовать эти мифы, архивы особенно должны работать над тем, чтобы показывать и открывать тайны коммунистической цензуры», - убежден директор архива Службы безопасности Украины Андрей Когут.

Журналисты собрали основные информационные запрета советских времен о Второй мировой войне:

О мобилизации

«Запрещается публиковать сведения в абсолютных цифрах и в процентах о числе мобилизованных в Вооруженные силы населения по СССР полностью, республиках, краях, областях, городах и районах».

Отдельный запрет касался количества мобилизованных женщин.

Советская власть считала, что закрытой для распространения предстоит и информация о количестве механизированного и живого транспорта, который забирался не только у гражданских министерств, но и у людей в пользу Вооруженных сил, его потерях и возвращение хозяевам.

О потерях техники и живой силы

«Запрещается публиковать данные про людские потери по СССР, Вооруженных силах, по отдельным операциям, по республикам, краям, областям, городам и районам».

Под гриф «секретно» также попала информация о количестве инвалидов войны, потерях вооружения полностью, по отдельным операциям и фронтах, а также о потерях союзников.

Про трофеи

«Запрещается публиковать общие сведения про захваченные Вооруженными силами СССР трофеи».

Отдельный запрет касался сведений про захваченные документы генеральных штабов, военного командования и государственных органов стран, воевавших против СССР.

«Запрещается публиковать сведения про ввоз и использование в СССР захваченного на территории противника промышленного и сельскохозяйственного оборудования, транспорта, предметов искусства, а также всю информацию о кораблях и плавсредствах, полученных Советским Союзом в результате раздела флота государств, воевавших против СССР».

Министерство государственной безопасности СССР закрыло всю информацию, что касалась количества военной техники, полученной советской армий от союзников.

О партизанах

Несмотря на то, что партизанская борьба в советской пропаганде героизировалась практически во всех советских республиках, запрет коснулся и ее. В частности, к государственной тайне была отнесена информация о количестве партизан, действовавших на временно оккупированной территории, а также методы их конспирации, маскировки и детали оборудования партизанских лагерей.

В то же время именно в отношении партизан, в отличие от военных разведчиков, разрешалось публиковать сведения о том, как они переодевались в форму противника.

О союзникax

«Запрещается публиковать обобщенные сведения и выводы в отношении операций иностранных войск, принимавших участие во Второй мировой войне, за исключением опубликованных в открытой зарубежной печати».

«Запрещается публиковать сведения о потерях союзников и противника в живой силе и технике по отдельным фронтам, флот, соединениях и флотилии».

Про эпидемии и заболевания

Министерство государственной безопасности СССР запрещало публиковать обобщенные сведения о влиянии войны на здоровье рабочих. В частности, об эпидемии, снижении рождаемости, про пищевой рацион и его влияние на здоровье населения и жилищные условия.

Под запрет попали и сведения, даже единичные, о случаях заболевания скота и грызунов чумой, а также о массовых инфекционных заболеваниях скота.

«Запрещается публиковать данные в абсолютных цифрах и процентах о масштабах падежа скота по СССР, республикам, краям и областям, а также про массовый падеж скота по районам и животноводческим совхозам».