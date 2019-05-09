«Запрещается»: Шесть запретов советской цензуры в публикациях о Второй мировой войне

«Запрещается»: Шесть запретов советской цензуры в публикациях о Второй мировой войне9
- 9.05.2019, 13:59
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Информация из рассекреченной советской методички про послевоенную цензуру.
В 2017 году в Украине сняли гриф секретности с изданной в 1949 году в Москве методички, в которой собран перечень запрещенной для публикации информации в открытой печати и на радио, передает «Радыё Свабода».
Методичка была издана в количестве 2942 экземпляра и разослана в территориальные органы Министерства государственной безопасности СССР во все республики. Отдельная глава в ней посвящена освещению Второй мировой войны.
«Пропагандистский миф о «Великой Отечественной» возник благодаря тому, что настоящая информация цензурировалась и засекречивалась. В то время, когда российская пропаганда продолжает использовать эти мифы, архивы особенно должны работать над тем, чтобы показывать и открывать тайны коммунистической цензуры», - убежден директор архива Службы безопасности Украины Андрей Когут.
Журналисты собрали основные информационные запрета советских времен о Второй мировой войне:
О мобилизации
«Запрещается публиковать сведения в абсолютных цифрах и в процентах о числе мобилизованных в Вооруженные силы населения по СССР полностью, республиках, краях, областях, городах и районах».
Отдельный запрет касался количества мобилизованных женщин.
Советская власть считала, что закрытой для распространения предстоит и информация о количестве механизированного и живого транспорта, который забирался не только у гражданских министерств, но и у людей в пользу Вооруженных сил, его потерях и возвращение хозяевам.
О потерях техники и живой силы
«Запрещается публиковать данные про людские потери по СССР, Вооруженных силах, по отдельным операциям, по республикам, краям, областям, городам и районам».
Под гриф «секретно» также попала информация о количестве инвалидов войны, потерях вооружения полностью, по отдельным операциям и фронтах, а также о потерях союзников.
Про трофеи
«Запрещается публиковать общие сведения про захваченные Вооруженными силами СССР трофеи».
Отдельный запрет касался сведений про захваченные документы генеральных штабов, военного командования и государственных органов стран, воевавших против СССР.
«Запрещается публиковать сведения про ввоз и использование в СССР захваченного на территории противника промышленного и сельскохозяйственного оборудования, транспорта, предметов искусства, а также всю информацию о кораблях и плавсредствах, полученных Советским Союзом в результате раздела флота государств, воевавших против СССР».
Министерство государственной безопасности СССР закрыло всю информацию, что касалась количества военной техники, полученной советской армий от союзников.
О партизанах
Несмотря на то, что партизанская борьба в советской пропаганде героизировалась практически во всех советских республиках, запрет коснулся и ее. В частности, к государственной тайне была отнесена информация о количестве партизан, действовавших на временно оккупированной территории, а также методы их конспирации, маскировки и детали оборудования партизанских лагерей.
В то же время именно в отношении партизан, в отличие от военных разведчиков, разрешалось публиковать сведения о том, как они переодевались в форму противника.
О союзникax
«Запрещается публиковать обобщенные сведения и выводы в отношении операций иностранных войск, принимавших участие во Второй мировой войне, за исключением опубликованных в открытой зарубежной печати».
«Запрещается публиковать сведения о потерях союзников и противника в живой силе и технике по отдельным фронтам, флот, соединениях и флотилии».
Про эпидемии и заболевания
Министерство государственной безопасности СССР запрещало публиковать обобщенные сведения о влиянии войны на здоровье рабочих. В частности, об эпидемии, снижении рождаемости, про пищевой рацион и его влияние на здоровье населения и жилищные условия.
Под запрет попали и сведения, даже единичные, о случаях заболевания скота и грызунов чумой, а также о массовых инфекционных заболеваниях скота.
«Запрещается публиковать данные в абсолютных цифрах и процентах о масштабах падежа скота по СССР, республикам, краям и областям, а также про массовый падеж скота по районам и животноводческим совхозам».