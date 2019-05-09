Правительство Литвы присвоило ЕГУ особый статус — вуз в изгнании 9.05.2019, 14:22

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Этот статус обеспечит непрерывность деятельности университета.

8 мая литовское правительство присвоило Европейскому гуманитарному университету особый статус, передает «Белсат».

Университет был признан высшим учебным заведением, работающим в условиях изгнания по политическим мотивам.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил на заседании правительства, что этот статус обеспечит непрерывность деятельности университета.

Литовский Центр оценки качества высшего образования сделал негативное заключение о качестве работы вуза, что могло привести к закрытию ЕГУ. В представленном в конце 2017 года отчете стратегическое управление ЕГУ, а также научная и художественная деятельность получили негативную оценку.

ЕГУ – частный университет, основанный в 1992 году в Минске. После закрытия властями Беларуси учебное заведение переехало в Вильнюс. С момента основания университета дипломы получили более 3000 выпускников.