«У меня за время протеста сильно поменялось мировоззрение»2
- 9.05.2019, 14:33
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Юлия Ничипорук участвует в протестах против аккумуляторного завода под Брестом с первых дней.
Почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода, пишет tut.by.
С журналистами поделилась своей историей протеста Юлия Ничипорук из деревни Щебрин:
— Я в протесте с самых первых дней. С декабря 2017 года, когда появилась в интернете информация о строительстве завода. Мы стали искать информацию, смотреть на аналогичные предприятия в других странах, чтобы понять, что это такое будет и как.
Мы с мужем стали рядовыми участниками протеста. На встречи по воскресеньям ходили, подписи собирали.
Первый раз в жизни меня оштрафовали в январе 2019 года за то, что я прикрепила к снеговику листовку против аккумуляторного завода. Когда меня по этому поводу вызвали в милицию, я даже не думала, что составят протокол. Думала, побеседуем, предупредят и все. Я просто не ожидала, что это дойдет до суда. В результате получился не процесс, а трагикомедия, которая прогремела по всей Беларуси.
У меня за время протеста сильно поменялось мировоззрение. Если раньше наша семья была патриотично настроена, думали, в какое белорусское учебное заведение наших детей отдать, то теперь мы сомневаемся, что они будут здесь расти. Завод заводом. От завода можно переехать в другую точку области, но от системы не убежишь. И мы своими глазами увидели, как эта система работает. В этом самое большое разочарование.