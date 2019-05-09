закрыть
9 мая 2019, четверг, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«У меня за время протеста сильно поменялось мировоззрение»

2
  • 9.05.2019, 14:33
  • 1,393
Юлия Ничипорук
Фото: tut.by

Юлия Ничипорук участвует в протестах против аккумуляторного завода под Брестом с первых дней.

Почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода, пишет tut.by.

С журналистами поделилась своей историей протеста Юлия Ничипорук из деревни Щебрин:

— Я в протесте с самых первых дней. С декабря 2017 года, когда появилась в интернете информация о строительстве завода. Мы стали искать информацию, смотреть на аналогичные предприятия в других странах, чтобы понять, что это такое будет и как.

Мы с мужем стали рядовыми участниками протеста. На встречи по воскресеньям ходили, подписи собирали.

Первый раз в жизни меня оштрафовали в январе 2019 года за то, что я прикрепила к снеговику листовку против аккумуляторного завода. Когда меня по этому поводу вызвали в милицию, я даже не думала, что составят протокол. Думала, побеседуем, предупредят и все. Я просто не ожидала, что это дойдет до суда. В результате получился не процесс, а трагикомедия, которая прогремела по всей Беларуси.

У меня за время протеста сильно поменялось мировоззрение. Если раньше наша семья была патриотично настроена, думали, в какое белорусское учебное заведение наших детей отдать, то теперь мы сомневаемся, что они будут здесь расти. Завод заводом. От завода можно переехать в другую точку области, но от системы не убежишь. И мы своими глазами увидели, как эта система работает. В этом самое большое разочарование.

Снеговик, за который оштрафовали Юлию
Фото: Роман Кисляк

популярное за неделю

Мнение

Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко
Синдром Калигулы
Синдром Калигулы Дмитрий Растаев