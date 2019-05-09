Ученые: Умственные способности ребенка зависят от интеллекта матери 7 9.05.2019, 14:42

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Эксперты проанализировали данные 12 686 человек в возрасте от 14 до 22 лет.

Ученые пришли к выводу, что наиболее значимым наследственным фактором, предопределяющим ум у ребенка, является интеллект его матери.

Издание The Independent (перевод - orthodox.od.ua) опубликовало данные ученых о том, что в наследственном плане материнский интеллект является более важным условием для развитых когнитивных способностей ребенка, чем интеллект отца. Исследователями были обнаружены «условные гены», активность которых в организме зависит от того, кто передает эти гены по наследству – мать или отец. Если ребенок наследует их от матери, они, по словам специалистов, функционируют, как и положено. Если же они передаются отцовской хромосомой, то так и не включаются.

Испытания на мышах показали, что «условные гены», наследуемые от матери, ведут к развитию мозга и увеличению его массы, что благоприятно сказывается на интеллекте животных (подтверждено результатами тестов). Но в случае наследования генов от отца мозг и голова у животных оставались маленькими, тогда как тело, наоборот, активно росло.

Присутствие клеток, содержащих гены матерей или отцов, было выявлено у животных в шести частях мозга, отвечающих за разные когнитивные функции. При этом оказалось, что клетки с материнскими генами присутствуют в коре головного мозга, отвечающей за интеллектуальные способности - рассуждение, мышление, языковые навыки, способность к планированию. Клетки с отцовскими генами аккумулировались в лимбической системе и влияли на развитость половой функции, чувства голода, агрессии.

Ученые проверили, как эти данные соотносятся с интеллектуальным развитием человека. Они проанализировали данные12 686 человек в возрасте от 14 до 22 лет. Резюме исследователей таково: ум и интеллект человека на 40-60% зависят от генетики, в остальном - от среды обитания, в которой он живет, при этом «единственно верным фактором, предопределяющим уровень умственных способностей у ребенка, является IQ матери».