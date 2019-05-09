ЕС требует немедленно освободить соратника Гуайдо 2 9.05.2019, 15:07

Арест Эдгара Самбрано является еще одним грубым нарушением Конституции страны.

Евросоюз призвал немедленно освободить вице-президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, которого накануне задержали сотрудники спецслужб страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Европейского союза, обнародованного на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Арест Эдгара Самбрано является еще одним грубым нарушением Конституции страны. Эта политически мотивированая акция направлена на то, чтобы заставить Национальную ассамблею замолчать. Евросоюз призывает немедленно освободить Самбрано и возложить ответственность за его безопасность и сохранность на соответствующие властные структуры", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что гражданские права, безопасность и парламентский иммунитет всех членов Национальной ассамблеи, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны полностью соблюдаться.

Напомним, вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан сотрудниками спецслужб за поддержку легитимного президенты Венесуэлы Хуана Гуайдо. Самбрано сообщил, что его служебный автомобиль был эвакуирован агентами Службы национальной безопасности Венесуэлы от резиденции его партии.