Житель Хотимска: Власть теряет контроль над ситуацией 2 9.05.2019, 15:18

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Иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Массовое раздражение в народе, которое латентно тлеет, набирает критическую массу

Многие мои знакомые, соседи, попутчики в дороге в последние годы постоянно твердят одно и то же: “Мы хотели бы с удовольствием жить в той стране, о которой показывает белорусское телевиденье”, я часто задумываюсь над их словами, и не могу не согласиться, более половины жителей страны живут не так, как они заслуживают или заслужили, а как есть?

Массовое раздражение в народе, которое латентно тлеет, набирает критическую массу и ничего хорошего в будущем нам не предвещает, пишет житель Хотимска Валерий Коронкевич для сайта 6tv.by.

Все это дело времени. Власть теряет контроль над ситуацией, 25 летнее шельмование народа и чувство своей правды для своей жизни, для своих детей, родных и близких, а для других – только риторика с наглой усмешкой на глазах.

Ежедневно мы получаем массу информации о растущей экономике, умело манипулируя статистикой в свою пользу, власть методами идеологической обработки показывает свою значимость. А для других вопрос разбежки в заработной плате между чиновниками и работягами приняла катастрофические размеры, но в среднем «по больнице» температура 36.6.

Желание не говорить правду нашим людям, не говорить о своих зарплатах, о зарплатах своих родных и близких устроенных по блату, о своем благополучии – это значит продлить агонию падения в никуда. Обман кругом и всюду, политика двойных стандартов и пяти козырных тузов в колоде – стало повседневным правилом в работе нашей власти.

Чиновники на местах не любят разговоров о недостатках в своей работе, чем наносят огромный урон рейтингу Лукашенко.

Я уже неоднократно писал об этом, живя на границе с Россией, после развала СССР, все больше убеждаюсь, что негативные процессы, происходящие у наших соседей, медленно и уверенно перетекают в нашу повседневную жизнь и действительность. Тридцать лет назад в районе было около 30 тысяч население и 247 населенных пунктов, сейчас хоть на бумаги около 11 тысяч населения, по факту не более 8 тысяч, а через пару тройку лет останется Хотимск и 5 сосуществующих агрогородков, про население страшно и подумать. Практически все предприятия закрыты или являются филиалами предприятий в других районах, число пенсионеров и инвалидов уже на сегодняшний день превышает число работающих, хотя по Республике эта цифра 600 пенсионеров на 1000 работающих. Неприятная новость для наших людей свалилась как снег на голову, в июне месяце закрывается агротехнический колледж в нашем районе, это около 100 человек безработных.

Эти проблемы как бы не афишируются и публичность их мало значительна. И это наводит на грустные мысли, но перепись этого года поставит все точки над й. У всех лысых от этих данных волосы поднимутся над головой.