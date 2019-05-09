Как чиновники, которые лично знают Лукашенко, берут взятки 8 9.05.2019, 15:56

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Окружение диктаторa проворовалось.

Udf.by рассказывает только о примерах последнего года, когда личное знакомство с Лукашенко не отбило у чиновников желания стать коррупционерами.

Руководитель Браславского района Драневский

Несколько лет назад Лукашенко заглянул на Браславщину, чтобы узнать, как обстоят дела в сельском хозяйстве. Руководитель райисполкома сопровождал его в поездке по полям и даже удостоился небольшой похвалы.

Владимир Драневский заявил руководителю страны, что районные власти сохраняют трудовые коллективы даже в организациях, где дела идут не лучшим образом. Лукашенко положительно оценил этот подход, сказав, что работники — это золотой фонд экономики.

А год назад Драневского задержали. Как сообщили в МВД, чиновник набрал взяток на порядка 28 тысяч евро.

Помощник Лукашенко Ровнейко

Сергей Ровнейко не просто был знаком с первым лицом, а был его ушами и глазами в Гродненской области. Чиновник выступал с правильными речами, призывал к ответственности, но выяснился шокирующий факт. Год назад КГБ задержал помощника Лукашенко по Гродненской области с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Сообщалось, что взятки Ровнейко брал неоднократно.

Директор Департамента по авиации Минтранса Костин

Большую часть своей карьеры пилота Владимир Костин перевозил вип-пассажиров. А самое важное, что он был пилотом борта № 1. Перестав летать, Костин занял высокий пост в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Год назад КГБ сообщил, что Костин был задержан с поличным при получении взятки в размере 3500 долларов. Ее передал руководитель коммерческой структуры за попытку решения вопросов, входящих в компетенцию чиновника.

Академик Белецкий

Дело внештатного травматолога Минздрава Александра Белецкого, возможно, вообще стало для руководителя страны ударом. Он был обласкан властью и регулярно докладывал Лукашенко об успехах отечественной медицины.

Они лично общались как минимум с 2008 года. Руководитель страны лично вручал директору РНПЦ травматологии диплом члена-корреспондента Академии наук.

Чего не хватало академику, сказать трудно. Но в начале текущего года суд приговорил Белецкого к семи с половиной годам лишения свободы. В его деле было несколько эпизодов, а общая сумма взяток составила около 7 тысяч долларов.

Главный архитектор Минска Лучинович

Несколько лет назад при личной встрече Лукашенко призывал молодого чиновника: «Минск – это лицо нашей страны. Давайте после себя оставим красивый и достойный город. Если ты за это взялся и чувствуешь, что можешь, делай. Если у тебя нет людей, ищи. Если тебе нужно привлечь кого-то… надо – привлекай».

Оказалось, что не меньше, чем об этом указании, Павел Лучинович, думал о незаконной выгоде. Полтора месяца назад правоохранители задержала главного архитектора Минска по обвинению в получении взятки в 4 тысячи долларов.