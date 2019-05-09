Задержанного в Минске ингушского активиста будут судить 9.05.2019, 16:21

Исмаил Нальгиев

Ингушские оппозиционеры уверены, что задержание политически мотивировано.

Как рассказал Caucasus Times адвокат Исмаила Нальгиева Антон Гашинский, активиста задержали в Минске на основании того, что он якобы находится в межгосударственном розыске. Сам задержанный заявляет, что в федеральном розыске не находился, но подписывая документы, видел, что проходит по делу о массовых беспорядках, сообщает «Белсат».

Через три часа его формально отпустили, но сотрудники в штатском увезли его в наручниках в ОГИМ Октябрьского района Минска. Там на него составили административный протокол – по какой статье, ни Нальгиев, ни его защитник не знают. Затем активиста отвезли в Октябрьский РУВД, а оттуда – в изолятор временного содержания.

Предположительно речь идет о статье 23:55 КоАП (Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства).

Ингушские оппозиционеры уверены, что задержание Нальгиева политически мотивировано, так как он один из лидеров народного протеста ингушей против договора о границе с Чечней. Протестующие утверждают, что руководители регионов (Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров) ввели в заблуждение жителей Ингушетии, передав соседней республике часть горных земель в Сунженском районе. Этот район долгое время был предметом территориальных споров, точной границы там не существовало.

Соответствующее соглашение было подписано только в сентябре 2018 года, что повлекло за собой митинги несогласных. Прошлой осенью в Нальгиева и соратников силовики проводили обыски.