Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам 1 9.05.2019, 17:24

На оккупированном полуострове совершен акт вандализма.

В селе Орловка (Мамашай) под оккупированным Россией Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.

Об этом сообщает страница Crimean Tatars в Facebook, пишет "Украинская правда".

Омечается, что 6 мая в Орловке был обновлен стоявший с 60-х годов памятник героям войны.

"Силами и на средства местной крымскотатарской общины он был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них – ни одного крымскотатарского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 – крымские татары.

Однако уже в ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты.