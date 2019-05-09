Ветеран войны Владимир Шведов: Мой друг не дожил до Победы несколько часов 3 9.05.2019, 19:04

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Иллюстрационное фото

Владимир Васильевич Шведов рассказал, как прошел войну.

Владимир Васильевич Шведов — ветеран войны, 97 лет. На фронт пошел в 1939 году. Всю войну прослужил разведчиком. Ранен шесть раз, пишет «Онлайнер».

«После ранения операция длилась 7 часов. Спустя 8 дней после нее сбежал из госпиталя к своим, на линию фронта». Людям, которые так буднично говорят о своем подвиге, считая его просто работой, трудно объяснить, на какие исключительные жертвы для нас всех они пошли. День Победы для таких ветеранов — великий праздник, но величие его заключается в двух вещах. Во-первых, эта дата напоминает об окончании долгого и трудного пути, который удалось пройти до конца. Во-вторых, эта дата вновь дает повод вспомнить друзей, которые отдали жизнь, чтобы другие прошли путь до конца. Некоторые из них не дожили до Дня Победы всего несколько часов.

Вот некоторые цитаты из этого видеоинтервью:

«Я был полностью уверен, что наши войска мгновенно всех разобьют, а оказалось нет — пришлось долго-долго воевать и много-много терять».

«Первое задание было — взять языка. Начальник штаба сказал: „Мне неважно — первый для тебя это раз или последний. Не дадите языка — расстреляю“. Тогда модно было так говорить».

«Ранен я шесть раз. Две контузии, ножевое, с пулемета, с автомата, осколком снаряда».

«Голодать приходилось очень часто. В последние годы войны ситуация стабилизировалась — буханку хлеба давали на четыре человека».

«Вначале воевали в основном русские, белорусы, украинцы. После стали появляться узбеки, туркмены, ребята с Кавказа. Все национальности были смелые, дружные».

«Форсировать Дон приходилось плывя под водой и дыша через соломинку. Река в это время была красной от крови».

«Как-то устроили привал на большом сеновале. Оказалось, что на другой его стороне спрятался отряд немцев. Один из немцев приполз к нам и попросил кресало — добыть огня, прикурить. Поделился сигаретами. На рассвете они ушли и мы ушли. Задание не выполнили».

«Под Будапештом нам дали задание — захватить кладбище, где окопались эсэсовцы. Во время перестрелки погиб мой лучший товарищ. Через два часа мы узнали, что война закончилась. Это было 9 мая 1945 года».