Анджей Дуда: Вопрос расширения ЕС должен волновать ЕК не меньше «брексита» 9.05.2019, 19:42

Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Президент Польши призвал к тому, чтобы двери Европейского союза были открыты.

Президент Польши принял участие во встрече лидеров балканских стран-участниц «процесса Брдо-Бриони», которая прошла в столице Албании. Цель саммита в Тиране помочь Западным Балканам в европейской интеграции, передает «Радио Польша».

В ходе общение с журналистами Анджей Дуда подчеркнул, что вопрос расширения Евросоюза должен стать одним из приоритетов в новом Европейском парламенте, состав которого определится после майских выборов.

«Вопрос расширения ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы, в том числе стран Западных Балкан, а также других государств, которые стремятся к членству в ЕС, должен находиться на повестке дня Европейской комиссии на уровне с решением проблемы «брексита», поскольку это проблемы одного и того же ранга», - сказал президент Польши, добавив, что ЕС нуждается в Балканах, а Балканы нуждаются в ЕС.

Помимо Анджея Дуды, во встрече в Тиране приняли участие президенты Албании, Хорватии, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Косово, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Так называемый процесс Брдо-Бриони был инициирован в 2013 году Словенией и Хорватией. Его главная цель – стабилизация и ускорение европейской интеграции стран Западных Балкан посредством укрепления регионального сотрудничества.