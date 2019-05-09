Киноляп со стаканом Starbucks в «Игре престолов» принес сети более $2 млрд
- 9.05.2019, 20:24
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Американская сеть кафе после киноляпа получила около 2,3 миллиарда долларов.
Об этом сообщает CNBC.
«Starbucks заработал около $2,3 млрд на рекламе за последние несколько дней после того, как в эпизоде «Игры престолов» была замечена современная чашка (кофе - прим.), и которая, как оказалось, даже не принадлежит Starbucks», - говорится в сообщении.
Напомним, в четвертой серии финального сезона «Игры престолов» в один из кадров попал стаканчик с известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks.
Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте серии. В сцене стакан то появляется, то исчезает.
my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9— zane (@zane) May 6, 2019