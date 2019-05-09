Киноляп со стаканом Starbucks в «Игре престолов» принес сети более $2 млрд 9.05.2019, 20:24

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Американская сеть кафе после киноляпа получила около 2,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNBC.

«Starbucks заработал около $2,3 млрд на рекламе за последние несколько дней после того, как в эпизоде «Игры престолов» была замечена современная чашка (кофе - прим.), и которая, как оказалось, даже не принадлежит Starbucks», - говорится в сообщении.

Напомним, в четвертой серии финального сезона «Игры престолов» в один из кадров попал стаканчик с известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks.

Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте серии. В сцене стакан то появляется, то исчезает.