Порошенко присвоил звание Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку 9.05.2019, 20:32

Василий Грицак

Председатель Службы безопасности Украины получил награду за самоотверженное служение украинскому народу, говорится в указе.

Сегодня, 9 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. Указ опубликован на официальном сайте президент Украины, передает liga.net.

В указе говорится: "За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю:

присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василию Сергеевичу - председателю Службы безопасности Украины".

3 мая президент присвоил звание Героя Украины посмертно генералу Игорю Момоту, воевавшему в Донбассе. Порошенко рассказал, что в начале войны Момот на пункте пропуска Довжанский в Донбассе вышел к более чем 200 боевикам, требовавшим освободить своего главаря, с гранатой в руке без чеки. Кроме того, за мужество и героизм получили награды более 900 пограничников.