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СМИ опубликовали видео момента ДТП с Сергеем Доренко

  • 9.05.2019, 21:13
Сергей Доренко

Запись сделана с уличной камеры.

Телеканал «360» опубликовал видео с моментом падения с мотоцикла журналиста Сергея Доренко.

Запись, опубликованная «360», сделана с уличной камеры. На ней видно, как мотоциклист едет по крайней правой полосе движения. Внезапно мотоцикл делает резкий вираж налево, пересекает несколько полос, выезжает на полосу встречного движения и падает.

Ни с одним из автомобилей мотоцикл не столкнулся.

По предварительной информации, ехавшему за рулем Сергею Доренко стало плохо с сердцем, что и стало причиной аварии. Позже врачи зафиксировали его смерть.

Журналисту было 59 лет.


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