Эстония напомнила России об оккупированных территориях 5 9.05.2019, 21:21

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Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.

Об этом заявил министр внутренних дел республики Март Хельме. По его словам, Москва "не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос".

Об этом сообщает svoboda.org со ссылкой на телерадиовещательную компанию ERR.

Речь может идти об Ивангороде, а также части Печорского района.

Эстония готова ждать разрешения территориального вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", – добавил Хельме.