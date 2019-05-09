«Интерфакс»: Смерть Сергея Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла 5 9.05.2019, 22:11

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По предварительным данным, у российского журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности.

Смерть известного российского журналиста Сергея Доренко наступила от естественных причин, а не в силу травм полученных при падении с мотоцикла, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Гибель Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла. Не приходится сомневаться в естественных причинах. По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера", - сказал источник.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать журналиста. Однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

"По факту ДТП дополнительные проверки проводиться, скорее всего, не будут. Криминального характера в смерти журналиста нет", - сказал источник.